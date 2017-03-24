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Автомобильный Нижний Тагил

Видеорегистраторы могут появиться в кабинах пилотов самолетов стран СНГ

24 марта 2017, 17:30Добавить новость
Россия,транспорт,самолет,камера,видеокамера,кабина,пилот,авиация,видеорегистраторы
В странах СНГ будут введены новые мировые стандарты, связанные с установкой в кабинах пилотов международных рейсов видеорегистраторов Сообщение о скорейшем внедрении системы визуализации обстановки поступило в Минпромторг от Минтранса России. 

Оснащение кабин системами видеорегистрации — это новый мировой стандарт, утвержденный советом Международной организации гражданской авиации. Нововведение начнет действовать с 8 ноября 2018 года, сообщает газета «Известия»

С введением видеорегистраторов станет возможной фиксация действий пилотов, отображение данных приборов, положения пультов управления и даже условий видимости за бортом. Предположительно, в кабинах пилотов будут устанавливаться три камеры.
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