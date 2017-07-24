190 правонарушений в сфере дорожного движения допущено водителями во время акции «Автобус-Маршрутка» в Нижнем Тагиле

Самым частым нарушением во время проведения этой операции стало управление транспортом при имеющихся технических неисправностях. Было зафиксировано 39 таких случаев. Случаев не пристегивания ремней безопасности при перевозке пассажиров – 23.





В четырех случаях водители не имели при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения.





Всего в городе было проверено 325 единиц автотранспорта, 8 мест автостоянок, 1 автостанция. А также инспекторами было проведено 15 негласных проверок пассажирского автотранспорта.