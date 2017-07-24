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Автомобильный Нижний Тагил

190 правонарушений в сфере дорожного движения допущено водителями во время акции «Автобус-Маршрутка» в Нижнем Тагиле

24 июля 2017, 19:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в очередной раз прошло регулярное профилактическое мероприятие «Автобус-Маршрутка», которое выявило нарушения ПДД, допущенные водителями общественного транспорта.

Самым частым нарушением во время проведения этой операции стало управление транспортом при имеющихся технических неисправностях. Было зафиксировано 39 таких случаев. Случаев не пристегивания ремней безопасности при перевозке пассажиров – 23.

В четырех случаях водители не имели при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

Всего в городе было проверено 325 единиц автотранспорта, 8 мест автостоянок, 1 автостанция. А также инспекторами было проведено 15 негласных проверок пассажирского автотранспорта.

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