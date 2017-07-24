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Автомобильный Нижний Тагил

7 грубых нарушений ПДД выявлено во время акции «Безопасная дорога» в Нижнем Тагиле

24 июля 2017, 18:00Добавить новость
авто,ГИБДД,город,дорога,Нижний Тагил,ПДД,рейд

В период с 22 часов 22 июля до 02 часов 23 июля в Нижнем Тагиле проходила акция «Безопасная дорога».

Мероприятие проводится довольно часто. Оно направлено на пресечение нарушений ПДД, выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения или управляющих автомобилем без соответствующих документов.

За время рейда выявлено 7 грубых нарушений. Среди них: три факта управления без водительских прав, три факта управления ТС в пьяном виде.

Одно нарушение допустил участник движения, подвергнутый ранее административному наказанию.

 
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