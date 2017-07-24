7 грубых нарушений ПДД выявлено во время акции «Безопасная дорога» в Нижнем Тагиле

В период с 22 часов 22 июля до 02 часов 23 июля в Нижнем Тагиле проходила акция «Безопасная дорога».

Мероприятие проводится довольно часто. Оно направлено на пресечение нарушений ПДД, выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения или управляющих автомобилем без соответствующих документов.





За время рейда выявлено 7 грубых нарушений. Среди них: три факта управления без водительских прав, три факта управления ТС в пьяном виде.





Одно нарушение допустил участник движения, подвергнутый ранее административному наказанию.