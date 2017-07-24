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Автомобильный Нижний Тагил

Бензин подорожает с сентября 2017 года в России на 37 копеек

24 июля 2017, 16:05Добавить новость
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По мнению специалистов, до конца лета роста цен на бензин не ожидается.

Подорожание бензина в России ожидается в сентябре 2017 года. Как следует из исследований, проведенных аналитиками, он не должен превысить 1%: это примерно 37 копеек.

Как сообщает газета «Известия», рост цены на бензин остановился в июле. В ряде регионов даже наблюдалось небольшое их снижение.

Самый дешевый бензин Аи-92 и Аи-95 продается в Сибирском федеральном округе: там он стоит 36,71 и 38,88 рубля за литр. Далее идет Уральский федеральный округ — 36,86 и 39,36 рубля за литр соответственно.

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