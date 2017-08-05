8,5 млрд рублей будут выделены Правительством РФ для завершения строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги

Исполняющий обязанности министра транспорта России Дмитрий Дитрих обратился с письмом в адрес главы Свердловской области, в котором говорится о выделении средств из федерального бюджета.



Выделенные средства поступят в виде трёх платежей.



2,1 миллиарда рублей будут получены в 2018 году, 1 миллиард федеральные власти перечислят в 2019 году и оставшиеся 5,5 миллиарда будут направлены в 2020 году. Как отмечает Ura.ru, окончательное решение о выделении средств пока не принято.



Строительство ЕКАД должно быть проинспектировано федеральными властями. Для этого столицу Урала посетит глава федерального Минтранса Максим Соколов. Визит запланирован на начало сентября 2017 года.