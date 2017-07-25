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Автомобильный Нижний Тагил

Движение автотранспорта в Нижнем Тагиле будет ограничено в связи с ремонтом дорог

25 июля 2017, 20:25Добавить новость
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С 25 июля по 31 октября 2017 года в Нижнем Тагиле будет проходить ремонт дорог по улицам Уральский проспект и Удовенко, а также по улицам Космонавтов и Победы. На время ремонта движение автотранспорта по данным улицам будет ограничено.

Тагильские автомобилисты не смогут проехать на участке от Октябрьского проспекта до Уральского проспекта 78 и от улицы Захарова до Черноисточинского шоссе 82. Движение по улицам Космонавтов и Победы будет ограничено на участках от улицы Мира до Космонавтов и от Победы до Быкова.

Также Администрация Нижнего Тагила сообщает, что ремонтные работы будут вестись на участке дороги на улице Береговая-Краснокаменская от улицы Жуковского до улицы Перова. В связи с ремонтом будет изменен маршрут движения автобуса №2 «Вокзал – Ольховка».

Схема движения автобуса №2 «Вокзал-Ольховка» теперь будет следующей: Вокзал – проспект Ленина – проспект Мира – улица Циолковского – улица Индустриальная – улица Металлургов – улица Балакинская – улица Перова – улица Ульяновская – улица Серная.

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