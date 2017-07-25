Движение автотранспорта в Нижнем Тагиле будет ограничено в связи с ремонтом дорог

Тагильские автомобилисты не смогут проехать на участке от Октябрьского проспекта до Уральского проспекта 78 и от улицы Захарова до Черноисточинского шоссе 82. Движение по улицам Космонавтов и Победы будет ограничено на участках от улицы Мира до Космонавтов и от Победы до Быкова.



Также Администрация Нижнего Тагила сообщает, что ремонтные работы будут вестись на участке дороги на улице Береговая-Краснокаменская от улицы Жуковского до улицы Перова. В связи с ремонтом будет изменен маршрут движения автобуса №2 «Вокзал – Ольховка».



Схема движения автобуса №2 «Вокзал-Ольховка» теперь будет следующей: Вокзал – проспект Ленина – проспект Мира – улица Циолковского – улица Индустриальная – улица Металлургов – улица Балакинская – улица Перова – улица Ульяновская – улица Серная.