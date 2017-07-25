Детская автолюлька стала причиной конфликта между сотрудниками ГИБДД и матерью-одиночкой в Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе Екатеринбург-Каменск-Уральский произошел конфликт между матерью-одиночкой и сотрудниками ГИБДД. Поводом для него послужило то обстоятельство, что женщина осуществляла перевозку своего одномесячного сына с нарушением ПДД.

Около 18 часов 23 июля на автотрассе у деревни Белоносова инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В салоне авто она везла своего грудного ребенка.





Сотрудники ГИБДД указали автоледи, что она нарушила правила перевозки детей. При этом ребенок не был пристегнут ремнями безопасности, а зафиксирован подушками, находящимися в коробе-переноске.





Женщина объяснила, что ребенок при рождении получил вывих двух шейных позвонков, поэтому может перевозиться только в лежачем положении в специальном кресле Jane.





По словам автоледи, инспекторы заставили ее вытащить автокресло, при этом сломали находившуюся там игрушку стоимостью 1 500 рублей, потом поставили короб на землю и сфотографировали его. Также они потребовали предъявить сертификат на кресло, которого с собой женщина не имела.





После этого был составлен протокол об административном нарушении, который женщина отказалась подписать, пользуясь своим правом не делать этого. Но полицейские настаивали на подписании.





Тогда она позвонила в службу доверия ГИБДД, где ей сказали, что нужно найти свидетелей и только тогда воспользоваться правом не подписывать протокол.





Видео и фото: ZNAK





Все это время, пока женщина пыталась остановить попутную машину, ребенок был у нее на руках, так как согласно новым правилам, нельзя ребенка оставлять одного в машине.





Никто из водителей не остановился, и сотрудники ГИБДД тоже отказали женщине в помощи в поисках свидетелей. В итоге женщина так и не подписала протокол.





Дома у ребенка поднялась температура. Ночью была вызвана скорая помощь. Оказалось, что малыш заболел отитом.





Как сообщает интернет-газета ZNAK, женщина обратилась в отдел ГИБДД Каменска-Уральского, и по ее обращению назначена служебная проверка.





Женщина привлечена к административной ответственности, согласно статьи КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД». В ГИБДД отрицают все обвинения автоледи.





Напомним, близ Нижнего Тагила тоже произошел конфликт между кормящей матерью и сотрудниками ГИБДД.