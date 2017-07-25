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Автомобильный Нижний Тагил

Платформа для организации движения беспилотных автомобилей появится в России

25 июля 2017, 14:45Добавить новость
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В России разрабатывается среда для беспилотных авто. 

До 1 декабря 2017 года Правительство РФ должно будет разработать доклад о создании сервисной информационно-телематической платформы – основы для беспилотного автомобильного движения, об этом сообщает газета «Известия».

Будущая платформа будет получать информацию и передвижении такого автотранспорта из систем ЭРА–ГЛОНАСС и «Платон», а также МЧС, Минтранса, ГИБДД и других операторов частных и государственных инфосистем.

Это будет единая федеральная автоматизированная система, осуществляющая сбор, обработку, хранение и анализ информации. Ее создание не потребует установки дополнительного оборудования в беспилотные автомобили.

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