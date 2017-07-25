Движение на Восточном шоссе будет частично затруднено в Нижнем Тагиле: ремонт начинается 26 июля

В связи с запланированными ремонтными работами со среды, 26 июля, в Нижнем Тагиле будет частично затруднено движение на Восточном шоссе. Сообщается, что ООО «УБТ-Сервис» в соответствии с муниципальным контрактом приступает к ремонту дороги по Восточному шоссе на участке от улицы Фестивальная до улицы Цементная. Так, работы будут выполняться с ограничением движения, но без полного закрытия автодороги.
С целью исключения автомобильных заторов просим предупредить тагильчан, чтобы заранее выбирали маршруты объезда, -- сообщают в мэрии города.
Работы будут производиться с 26 июля по 30 сентября 2017 года.