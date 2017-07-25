Служебная проверка по факту перевозки ребенка с нарушениями действующего законодательства проводится в Свердловской области

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области так прокомментировали ситуацию:

В настоящий момент по обращению гражданки назначено проведение служебной проверки, однако уже сейчас хочется отметить, что ребенок перевозился с категорически опасным нарушением требований действующего законодательства в области перевозки пассажиров- он не был зафиксирован в коробе от коляски ремнями безопасности, что является обязательным требованием к перевозке младенцев, и сам короб не был прикреплен к салону автомобиля. Никто из инспекторов ДПС никакого имущества женщины, в том числе детских игрушек, не повреждал, что подтверждается видео. Короб от коляски никто из сотрудников ГИБДД не вытаскивал, все действия с ней производил спутник женщины-водителя. Отдельно отметим, что все действия водителя были направлены на избежание административной ответственности. За данное нарушение водитель привлечена к административной ответственности по 12.23 ч3 Кодекса об административных правонарушениях, в постановлении гражданка поставила подпись «не согласна».