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Автомобильный Нижний Тагил

Служебная проверка по факту перевозки ребенка с нарушениями действующего законодательства проводится в Свердловской области

25 июля 2017, 16:05Добавить новость
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Нарушившая правила перевозки ребенка жительница Каменска-Уральского обратилась в полицию с заявлением. В отношении автоледи из Каменска-Уральского был составлен административный протокол.

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области так прокомментировали ситуацию:

 

 В настоящий момент по обращению гражданки назначено проведение служебной проверки, однако уже сейчас хочется отметить, что ребенок перевозился  с категорически опасным нарушением требований действующего законодательства в области перевозки пассажиров- он не был зафиксирован в коробе от коляски ремнями безопасности, что является обязательным требованием к перевозке младенцев, и сам короб не был прикреплен к салону автомобиля. Никто из инспекторов ДПС никакого имущества женщины, в том числе детских игрушек, не повреждал, что подтверждается видео. Короб от коляски никто из сотрудников ГИБДД не вытаскивал, все действия с ней производил спутник женщины-водителя. Отдельно отметим, что все действия водителя были направлены на избежание административной ответственности. За данное нарушение водитель привлечена к административной ответственности по 12.23 ч3 Кодекса об административных правонарушениях, в постановлении гражданка поставила подпись «не согласна».

 

Гражданка может оспорить вынесенное решение в судебном порядке, информирует УГИБДД. 

Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила перевозки пассажиров, тем более, когда это касается детей. В последнее время все чаще по вине взрослых - водителей - дети попадают в ДТП, получая серьезные травмы, а иногда это заканчивается летальным исходом. 

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