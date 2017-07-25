Водитель из Нижнего Тагила привлечен к уголовной ответственности за повторное управление ТС в состоянии опьянения

За повторное вождение автомобиля в пьяном виде тагильчанин привлечен к уголовной ответственности, согласно закону.

Еще один водитель привлечен к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».







Ночью 20 июля на Октябрьском проспекте был задержан 34-летний житель поселка Старатель, управлявший автомобилем Nissan. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.





Позднее было установлено, что данный гражданин привлекался ранее к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Таким образом, в отношении него отделом дознания было возбуждено уже уголовное дело. С мужчины взята подписка о невыезде. Нарушителя ожидает суд.