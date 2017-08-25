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Автомобильный Нижний Тагил

Лифты к платформам появятся на железнодорожном вокзале Екатеринбурга к концу года

25 августа 2017, 00:05Добавить новость
город,Екатеринбург,ремонт,Свердловская область,спорт,транспорт,железнодорожный вокзал,Чемпионат мира
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга начали монтаж подъёмников к платформам. Закончить работы планируется к концу 2017 года.

В здании ж/д вокзала Екатеринбурга появится 6 лифтов к платформам. Помимо маломобильных граждан, ими смогут воспользоваться мамы с колясками, пенсионеры и пассажиры с тяжёлым багажом. Работы по монтажу уже начаты. Их планируется завершить к концу 2017 года.

Как сообщает ЕТВ, работы проходят в рамках подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году. Кроме установки лифтов, на вокзале обновят фасад и внутренние помещения, модернизируют две пассажирские платформы, установят досмотровые комплексы.

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