Лифты к платформам появятся на железнодорожном вокзале Екатеринбурга к концу года

В здании ж/д вокзала Екатеринбурга появится 6 лифтов к платформам. Помимо маломобильных граждан, ими смогут воспользоваться мамы с колясками, пенсионеры и пассажиры с тяжёлым багажом. Работы по монтажу уже начаты. Их планируется завершить к концу 2017 года.



Как сообщает ЕТВ, работы проходят в рамках подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году. Кроме установки лифтов, на вокзале обновят фасад и внутренние помещения, модернизируют две пассажирские платформы, установят досмотровые комплексы.