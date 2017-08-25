Сергей Носов в онлайн-режиме будет наблюдать за реконструкцией ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В настоящее время на ул. Космонавтов осуществляется монтаж видеокамер, которые станут частью системы видеонаблюдения за ходом дорожно-стоительных работ, которые ведутся на этой улице с начала сезона.

Мэр распорядился установить видеокамеры на Космонавтов. Теперь он будет в режиме онлайн наблюдать за темпами работ, -- сообщил подписчикам сообщества «Тагил без ям» общественник Никита Чапурин.

Фото: «Тагил без ям», установка камер на ул. Космонавтов, 25 августа, 2017 г.