| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Сергей Носов в онлайн-режиме будет наблюдать за реконструкцией ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

25 августа 2017, 15:30Добавить новость
Нижний Тагил,дорога,Космонавтов,Носов,ремонт дорог,Уралстроймонтаж,камеры,онлайн
Работы по реконструкции ул. Космонавтов отныне будут под постоянным контролем главы Нижнего Тагила Сергея Носова.

В настоящее время на ул. Космонавтов осуществляется монтаж видеокамер, которые станут частью системы видеонаблюдения за ходом дорожно-стоительных работ, которые ведутся на этой улице с начала сезона.

 

Мэр распорядился установить видеокамеры на Космонавтов. Теперь он будет в режиме онлайн наблюдать за темпами работ, -- сообщил подписчикам сообщества «Тагил без ям» общественник Никита Чапурин. 

 

Нижний Тагил,дорога,Космонавтов,Носов,ремонт дорог,Уралстроймонтаж,камеры,онлайн

Фото: «Тагил без ям», установка камер на ул. Космонавтов, 25 августа, 2017 г.

 

Фотоотчет: Ремонт ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Ремонт улицы Космонавтов в Нижнем Тагиле находится на ежедневном контроле Сергея Носова (ФОТО)
1 августа, 13:15
5 0
Излишнее перекрытие дорог и нет мостика для слепых: общественники Нижнего Тагила выявили недочеты при реконструкции улиц Космонавтов и Победы (ФОТО)
29 июня, 19:05
6 4
2
Строительство дорог на Муринских прудах и возведение моста через реку Тагил: стал известен план предпраздничной пятилетки к 300-летию Нижнего Тагила
22 августа, 15:05
7 0
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 508
Подписаться на новости