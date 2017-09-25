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Автомобильный Нижний Тагил

Екатеринбуржец засудил автосалон за неверную стоимость автомобиля в рекламе

25 сентября 2017, 23:35Добавить новость
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За разницу в стоимости автомобиля, указанной на сайте производителя и заявленной дилером, екатеринбуржец отсудил у автосалона 10 763 рублей.

Житель Екатеринбурга увидел на сайте информацию о том, что автомобиль «Renault Captur» стоит 111 097 рублей. Заинтересовавшись предложением он оформил заявку и оказался удивлён, узнав, что стоимость автомобиля у дилера составляет свыше 1 млн рублей.

Мужчина обратился в суд с требованием  обязать автосалон выполнить условия публичной оферты и продать машину за указанную на сайте сумму в 111 097 рублей. Или выплатить разницу между заявленной и реальностью стоимостью автомобиля. Дополнительно к этой сумме он заявил требование о выплате 190 тысяч рублей упущенной выгоды и компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей.

Как передаёт «Новый день», суд частично удовлетворил требования екатеринбуржца и обязал автосалон выплатить 10 763 рубля в качестве компенсации морального вреда.

По мнению суда, автосалон на сайте обязан предоставлять достоверные сведения о товаре и его стоимости, не вводя при этом потенциального покупателя в заблуждение. Для возмещения иных заявленных истцом сумм со стороны ответчика суд основании не увидел.

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