Водитель на Яндекс.Такси устроил аварию в Богдановиче (ФОТО)

Как рассказал водитель сотрудникам дорожной полиции, он не видел ни знаков, ни приближающегося автомобиля. Он столкнулся с ВАЗ-2114, которому не предоставил преимущество в движении. В итоге машина Яндекс.Такси оказалась в сугробе.



Водитель получил незначительные травмы, сообщает E1.ru. Пассажиров обоих авто и водителя ВАЗа осматривали врачи. В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты. Предварительно сообщается, что водитель был нетрезв.

Фото: E1.ru