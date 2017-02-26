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Автомобильный Нижний Тагил

Водитель на Яндекс.Такси устроил аварию в Богдановиче (ФОТО)

26 февраля 2017, 10:15Добавить новость
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Вчерашним утром в городе Богданович водитель такси устроил аварию. Сообщается, что на автомобиле была нанесена цветовая раскраска Яндекс.Такси.

Как рассказал водитель сотрудникам дорожной полиции, он не видел ни знаков, ни приближающегося автомобиля. Он столкнулся с ВАЗ-2114, которому не предоставил преимущество в движении. В итоге машина Яндекс.Такси оказалась в сугробе.

Водитель получил незначительные травмы, сообщает E1.ru. Пассажиров обоих авто и водителя ВАЗа осматривали врачи. В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты. Предварительно сообщается, что водитель был нетрезв.

 

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Фото: E1.ru
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