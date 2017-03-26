Таксисты объявили забастовку против низких цен на их услуги в Екатеринбурге

27 марта таксисты Екатеринбурга оставят город на сутки без такси. На такую меру их вынудили слишком низкие расценки на их услуги.

Как пишет 66.ру, таксисты недовольны тем, что работодатели снижают тарифы на услуги и повышают проценты, которые водители должны отдавать диспетчерским службам с каждого вызова.





Как сообщают сами водители такси, цены на бензин растут, ситуация в стране кризисная, таксистам приходится работать себе в убыток.





Водители против конкуренции между службами такси и говорят, что соревноваться нужно в качестве услуг, а не в цене. Они намерены добиваться повышения тарифов.