Привокзальный остановочный комплекс отремонтирован в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ремонт остановочного комплекса по адресу ул. Садовая, 2 ст 1 осуществляли представители дорожной компании МУП «Тагилдорстрой». Ремонт начался в конце минувшей недели и закончился накануне.

Управление городским хозяйством вышло с просьбой восстановить разрушенную тротуарную плитку остановочного комплекса на привокзальной площади. В точности такую плитку, какая была использована при строительстве комплекса другой компанией, найти не удалось. Потому при восстановлении использовался бетон, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.

Фото от 21.07.2017 г.

Представители компании сообщают, что на текущий момент все работы на участке закончены.



Напомним, на разрушение тротуара и отсутствие информационных табличек о маршрутах на привокзальном остановочном комплексе читатели TagilCity.ru обратили внимание в начале лета.



В администрации Нижнего Тагила пообещали принять меры, теперь это обещание исполнено.