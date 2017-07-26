| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Привокзальный остановочный комплекс отремонтирован в Нижнем Тагиле (ФОТО)

26 июля 2017, 17:15Добавить новость
авто,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,привокзальная площадь,вокзал,общественный транспорт,остановка
Работы по ремонту остановочного комплекса на привокзальной площади Нижнего Тагила начались на минувшей неделе и были окончены в понедельник.

Ремонт остановочного комплекса по адресу ул. Садовая, 2 ст 1 осуществляли представители дорожной компании МУП «Тагилдорстрой». Ремонт начался в конце минувшей недели и закончился накануне. 

 

Управление городским хозяйством вышло с просьбой восстановить разрушенную тротуарную плитку остановочного комплекса на привокзальной площади. В точности такую плитку, какая была использована при строительстве комплекса другой компанией, найти не удалось. Потому при восстановлении использовался бетон, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов. 

 

авто,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,привокзальная площадь,вокзал,общественный транспорт,остановкаавто,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,привокзальная площадь,вокзал,общественный транспорт,остановкаавто,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,привокзальная площадь,вокзал,общественный транспорт,остановка

Фото от 21.07.2017 г. 

 

Представители компании сообщают, что на текущий момент все работы на участке закончены.

Напомним, на разрушение тротуара и отсутствие информационных табличек о маршрутах на привокзальном остановочном комплексе читатели TagilCity.ru обратили внимание в начале лета.     

В администрации Нижнего Тагила пообещали принять меры, теперь это обещание исполнено.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Разрушающийся остановочный комплекс на привокзальной площади Нижнего Тагила восстановят до 1 июля (ФОТО)
8 июня, 18:20
1 0
1
Движение автотранспорта в Нижнем Тагиле будет ограничено в связи с ремонтом дорог
вчера, 20:25
0 0
1
Улица Космонавтов была закрыта на капитальный ремонт в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 июня, 18:45
2 0
6

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
ProstoNT 26.07.2017 17:35:52 #
Отлично. Спасибо за выполненный ремонт.
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 295
Подписаться на новости