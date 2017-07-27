Удобную схему движения городских трамваев предложил молодой дизайнер из Нижнего Тагила (ФОТО)

Я хотел бы, чтобы больше людей ездили на трамваях, и руководство бы наконец заменило старые рельсы, на которых как на аттракционе. Трамвай — удобный не вонючий транспорт. Бросает в пот от мысли, что в жару я сяду в жгучую маршрутку и буду там потеть и тереться о телеса, -- говорит дизайнер.



В конце зимы – начале весны в город прибыли 30 новых трамваев. Ими заменили старые и давно изношенные. Новые – низкопольные и с удобной современной планировкой внутри. Сейчас идёт замена линий на Тагилстрое и Вые.



Не все горожане, даже прожив здесь достаточно долго, хорошо ориентируются в других районах. В таких случаях им приходится ездить практически наугад с пересадками на маршрутках, из которых можно ещё и выйти не на своей остановке.

Когда я работал над ней, открыл для себя удивительное: с одного конца города на другой, от ГГМ до Вагонки, можно доехать одним трамваем за 18 рублей!, -- поделился открытием дизайнер схемы.



Как было:

Новая схема была предложена в МУП «Тагильский трамвай», где её оформят и дополнят «Правилами поведения в трамвае», но уже в современном виде.

На сегодняшний день, трамвай всё больше пользуется спросом и у молодого поколения. Для школьников предусмотрены льготы, молодым родителям удобно перевозить коляски с детьми, спортсменам - велосипеды. Поэтому в этой сфере тоже необходимо развиваться в сторону потребностей молодых людей. Тем более, у всех сейчас есть смартфоны, -- считает директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов.

Новая схема продумана до мелочей.

Цвета веток подобраны так, чтобы они не сливались. Учтены распространенные виды дальтонизма. Для скорости считывания, остановки сокращены до смысловой части, исключены «улицы», «ТЦ», «Кинотеатры». У остановок старые названия, по традиции, -- отмечается в описании.



Как стало:

Схему уже можно скачать для удобства на телефон или распечатать себе в формате визитки для кошелька.