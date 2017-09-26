Дороги после ремонтов в Нижнем Тагиле отправлены комиссией на доработки

В Нижнем Тагиле проводится осмотр отремонтированных дорог. Пока комиссией не принята ни одна дорога.

Дорожная комиссия, в которую входят представители «Службы заказчика городского хозяйства», подрядчики и члены общественного движения

, совершила объезд отремонтированных дорог. Рабочая группа осмотрела 6 улиц: Перова, Землячки, Чайковкого, Баровую, Проезжую и Восточную. Объекты к эксплуатации не приняты.

По словам председателя ОД Никиты Чапурина, замечания комиссии коснулись, прежде всего, состояния бордюров. Общественник назвал самую худшую дорогу.





Фото: ОД «Тагил без ям»

Ни одна дорога пока не принята в эксплуатацию. Основные замечания комиссии: дорожные бордюры либо установлены небрежно, либо разрушены. Самая худшая дорога на сегодняшний день - на улице Землячки. Она единственная требует перекладки асфальта, - сказал председатель ОД.