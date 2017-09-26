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Автомобильный Нижний Тагил

Дороги после ремонтов в Нижнем Тагиле отправлены комиссией на доработки

26 сентября 2017, 18:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле проводится осмотр отремонтированных дорог. Пока комиссией не принята ни одна дорога. Дорожная комиссия, в которую входят представители «Службы заказчика городского хозяйства», подрядчики и члены общественного движения «Тагил без ям», совершила объезд отремонтированных дорог. Рабочая группа осмотрела 6 улиц: Перова, Землячки, Чайковкого, Баровую, Проезжую и Восточную. Объекты к эксплуатации не приняты. 

По словам председателя ОД Никиты Чапурина, замечания комиссии коснулись, прежде всего, состояния бордюров. Общественник назвал самую худшую дорогу.
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Фото: ОД «Тагил без ям»

 

Ни одна дорога пока не принята в эксплуатацию. Основные замечания комиссии: дорожные бордюры либо установлены небрежно, либо разрушены. Самая худшая дорога на сегодняшний день - на улице Землячки. Она единственная требует перекладки асфальта, - сказал председатель ОД.

Все замечания изложены в акте приемки дороги. Вскоре комиссия оценит качество ремонта дорог на Восточном и Северном шоссе, а также на улицах Ростовская, Дунайская, Некрасова, Черемшанская.
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© Камила Мориак, TagilCity.ru
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