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Автомобильный Нижний Тагил

Ограничение движения крупногабаритного транспорта будет введено в Нижнем Тагиле

26 сентября 2017, 14:00Добавить новость
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Главой Нижнего Тагила подписано постановление об ограничении движения крупногабаритного транспорта в Дзержинском районе.

Ограничение будет введено на улицах Проезжая, Боровая и Цементная. Начиная с 20 октября грузовая и крупногабаритная техника не сможет ездить по данным автодорогам с 23:00 до 07:00.

 

Также, на этих участках будут установлены дорожные знаки. Полагается, что данные меры помогут понизить нагрузку дорог от грузовиков. Также, это должно улучшить условия жизни жителей домов частного сектора, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

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