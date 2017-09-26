Ограничение движения крупногабаритного транспорта будет введено в Нижнем Тагиле

Главой Нижнего Тагила подписано постановление об ограничении движения крупногабаритного транспорта в Дзержинском районе.

Ограничение будет введено на улицах Проезжая, Боровая и Цементная. Начиная с 20 октября грузовая и крупногабаритная техника не сможет ездить по данным автодорогам с 23:00 до 07:00.

Также, на этих участках будут установлены дорожные знаки. Полагается, что данные меры помогут понизить нагрузку дорог от грузовиков. Также, это должно улучшить условия жизни жителей домов частного сектора, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.