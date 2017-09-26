Жители России смогут заявлять о нарушениях ПДД с помощью камеры смартфона

Правительство РФ одобрило создание системы мониторинга «Народный инспектор». С её внедрением каждый россиянин сможет заявлять о нарушениях правил дорожного движения. Всё, что понадобится – смартфон, специальное приложение и учётная запись на портале Госуслуг.



Как сообщают «Известия», заявлять можно будет о нарушениях лишь некоторых ПДД, к тому же заявления будут приниматься только в отношении водителей. Приложение, разрабатываемое инициаторами системы, будет блокировать возможность редактирования видео с нарушением и позволит определить точные координаты места нарушения и время.



По мнению экспертов, внедрение подобной системы вызовет неоднозначную реакцию в обществе. Сама система и законопроект о её запуске требуют серьёзных доработок, считают специалисты, и пока что не готовы стать достоянием общественности.