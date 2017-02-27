Четыре водителя без прав и два в нетрезвом виде пойманы в праздничные дни в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В минувшие праздники в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО проходили мероприятия «Стоп-контроль», которые были направлены на предупреждение аварий с участием нетрезвых водителей. Было зафиксировано 2 факта управления машиной в нетрезвом виде, 2 отказа от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя, 4 факта управления ТС без водительского удостоверения.
Всего проверено 2317 автомобилей на факт управления ими в нетрезвом виде и на наличие водительских прав.
Также, как сообщает пресс-служба ГИБДД, были проведены мероприятии по выявлению грубых нарушений ПДД. В «Стоп-контроле» были задействованы 110 единиц личного состава и 39 патрульных автомашин.
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД