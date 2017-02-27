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Автомобильный Нижний Тагил

Четыре водителя без прав и два в нетрезвом виде пойманы в праздничные дни в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 февраля 2017, 13:45Добавить новость
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В минувшие праздники в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО проходили мероприятия «Стоп-контроль», которые были направлены на предупреждение аварий с участием нетрезвых водителей.  Было зафиксировано 2 факта управления машиной в нетрезвом виде, 2 отказа от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя, 4 факта управления ТС без водительского удостоверения.
 
Всего проверено 2317 автомобилей на факт управления ими в нетрезвом виде и на наличие водительских прав. 

Также, как сообщает пресс-служба ГИБДД, были проведены мероприятии по выявлению грубых нарушений ПДД. В «Стоп-контроле» были задействованы 110 единиц личного состава и 39 патрульных автомашин. 
ГИБДД,Нижний Тагил,Свердловская область,водительские права,пьяный водитель,лишение прав,рейдГИБДД,Нижний Тагил,Свердловская область,водительские права,пьяный водитель,лишение прав,рейдГИБДД,Нижний Тагил,Свердловская область,водительские права,пьяный водитель,лишение прав,рейд
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД
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