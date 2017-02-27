Каша из снега и грязи на дорогах стала непреодолимым препятствием для многих автолюбителей Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

транспорта

23 февраля простояли минут 40 в пробке на пересечении улицы Тагильской с Промышленным переулком. Поперёк дороги стояли пять большегрузов, один из которых застрял на выезде из переулка. Застрявший автомобиль вытягивали «Камазом», в то время как остальные фуры блокировали проезд, -- рассказала редакции TagilCity.ru проезжавшая тагильчанка.





Улица Тагильская уже очищена от снега.





Сейчас на улице Тагильской всё расчищено и снежных накатов нет, -- отметили в МУП «Тагилдорстрой».

В этот же день на Вые около парковки «Райта» застрял другой большегруз с прицепом. Выехать самостоятельно фуре не удалось и водитель, оставив прицепную часть, уехал. Очевидцы сообщили, что застрявшим прицепом было перекрыто несколько находящихся на парковке автомобилей.





Вчера, 26 февраля, когда проезжали мимо, увидели, что прицеп уже убрали. Место для стоянки транспорта осталось сильно перекопанным и не пригодным для проезда, -- поделилась наблюдениями жительница соседней улицы.



На Тагилстрое в 19:00 того же дня не смог выехать из двора дома №3 по улице Землячки автобус комбината «ЕВРАЗ».

Вытаскивать застрявший автобус приехал погрузчик. В процессе вытягивания погрузчик раздавил кусты на газоне рядом с центром социального обслуживания населения, -- заметил очевидец.

Ещё один схожий инцидент произошёл на ГГМ. Там, по словам очевидцев, были заблокированы большим количеством мокрого снега две машины скорой медицинской помощи. Затруднил проезд перед домом №36 по Уральскому проспекту и припаркованный не по правилам автомобиль.

От автолюбителей поступает информация о сложностях с выездом из дворов в центре города. Между домами №35 и 13 на улицах Пархоменко и Циолковского соответственно в ледяной колее оказался легковой автомобиль.





Машина села в ледяную колею прямо в центре города, -- подтвердил тагильский автолюбитель.

На данный момент существует смета, согласно которой производится уборка частного сектора два раза в месяц. При необходимости проведения повторной расчистки можно оставить заявку и в течении 3-4 дней дорожные службы приступят к работе на проблемном участке, -- пояснил начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.