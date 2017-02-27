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Автомобильный Нижний Тагил

Каша из снега и грязи на дорогах стала непреодолимым препятствием для многих автолюбителей Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

27 февраля 2017, 17:10Добавить новость
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Наступившее потепление резко осложнило движение транспорта по дорогами и внутриквартальным проездам Нижнего Тагила. За выходные дни немало автолюбителей оказались заблокированы тающей и вновь застывающей снежной кашей.
23 февраля простояли минут 40 в пробке на пересечении улицы Тагильской с Промышленным переулком. Поперёк дороги стояли пять большегрузов, один из которых застрял на выезде из переулка. Застрявший автомобиль вытягивали «Камазом», в то время как остальные фуры блокировали проезд, -- рассказала редакции TagilCity.ru проезжавшая тагильчанка.



Улица Тагильская уже очищена от снега.

Сейчас на улице Тагильской всё расчищено и снежных накатов нет, -- отметили в МУП «Тагилдорстрой».

 

В этот же день на Вые около парковки «Райта» застрял другой большегруз с прицепом. Выехать самостоятельно фуре не удалось и водитель, оставив прицепную часть, уехал. Очевидцы сообщили, что застрявшим прицепом было перекрыто несколько находящихся на парковке автомобилей.

Вчера, 26 февраля, когда проезжали мимо, увидели, что прицеп уже убрали. Место для стоянки транспорта осталось сильно перекопанным и не пригодным для проезда, -- поделилась наблюдениями жительница соседней улицы.


На Тагилстрое в 19:00 того же дня не смог выехать из двора дома №3 по улице Землячки автобус комбината «ЕВРАЗ».

 

Вытаскивать застрявший автобус приехал погрузчик. В процессе вытягивания погрузчик раздавил кусты на газоне рядом с центром социального обслуживания населения, -- заметил очевидец.

 

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Ещё один схожий инцидент произошёл на ГГМ. Там, по словам очевидцев, были заблокированы большим количеством мокрого снега две машины скорой медицинской помощи. Затруднил проезд перед домом №36 по Уральскому проспекту и припаркованный не по правилам автомобиль.


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От автолюбителей поступает информация о сложностях с выездом из дворов в центре города. Между домами №35 и 13 на улицах Пархоменко и Циолковского соответственно в ледяной колее оказался легковой автомобиль.

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Машина села в ледяную колею прямо в центре города, -- подтвердил тагильский автолюбитель.

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В дорожной службе разъяснили, что за обслуживание участков, выделенных под парковку у крупных торговых центров, их владельцы отвечают самостоятельно. По вопросам расчистки внутриквартальных проездов следует обращаться в управляющие компании или в районную администрацию. Последняя со своей стороны может воздействовать на управляющую компанию, обслуживающую тот или иной проблемный квартал.

На данный момент существует смета, согласно которой производится уборка частного сектора два раза в месяц. При необходимости проведения повторной расчистки можно оставить заявку и в течении 3-4 дней дорожные службы приступят к работе на проблемном участке, -- пояснил начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.

По возникающим вопросам можно обращаться в ЕДДС, в районную администрацию или напрямую в диспетчерскую службу МУП «Тагилдорстрой» по номеру +7 (953) 000-41-92, которая работает в круглосуточном режиме.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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