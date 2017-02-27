Возвращение морозов привело к появлению гололёда на тротуарах и дорогах Нижнего Тагила: как город справится с вызовом? (ФОТО)

В период установления в Нижнем Тагиле плюсовых температур снег на дорогах и тротуарах города размокал, образуя труднопроходимую снежную кашу. С возвращением морозов талый снег затвердел. Там, где он не был вовремя очищен, в настоящее время могут наблюдаться гололёдные явления.



Опасные для пешеходов тротуары утром были обнаружены журналистами TagilCity.ru в центре города.

Дорожки в сквере Рабочей молодёжи мы уже посыпали. Сегодня работаем с 8 утра, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в фирме«КапиталСтрой», обслуживающей территорию сквера.



Подобная ситуация наблюдается и на других городских улицах. Читатели TagilCity.ru сообщили о гололёде на проспекте Строителей, улицах Пархоменко, Фрунзе и Островского.

На пр. Строителей между домами 2 и 4 очень сложно пройти, безумно скользко. Я думал, одно такое место в городе. Потом то же самое увидел на Островского и уже сфотографировал. Неприятно ходить по тротуарам с риском для здоровья, -- поделился с журналистами TagilCity.ru тагильчанин Дмитрий.

Сегодня в течение дня ведутся работы по посыпке тротуаров песочно-щебёночной смесью на ряде улиц в центре города. Принимаются все меры по недопущению в городе гололёда, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.



Как рассказали дорожники, продолжается и работа по обеспечению безопасного движения на городских автомобильных дорогах. Они, напомним, регулярно очищаются от снега для защиты целостности полотна от разрушающего воздействия талых вод.

Работа по муниципальному контракту ведётся. Работаем в круглосуточном режиме. Автомобильные дороги регулярно посыпаются противогололёдным реагентом «Бионорд», -- отметил в разговоре с журналистами TagilCity.ru начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.



Согласно прогнозу погоды, плюсовые температуры не вернутся в Нижний Тагил в течение этой недели. Это значит, что лёд на городских тротуарах и дорогах в ближайшем будущем не растает. Таким образом, только от городских служб и управляющих компаний зависит то, насколько безопасно будет передвигаться по городу. В прошлом году, напомним, в Нижнем Тагиле несколько раз происходили всплески травматизма из-за установления гололёда.

Фотографии от 27.02.2017 года.