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Автомобильный Нижний Тагил

Спящий водитель был спасён из горящей машины сотрудниками ДПС в Красноуфимске

27 марта 2017, 09:00Добавить новость
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Сотрудники дорожной полиции из Красноуфимска накануне спасли жизнь водителя, который уснул в горящей машине, передает ГУ МВД по Свердловской области.

Сотрудники ДПС старший сержант Александр Панов и сержант Александр Аксанов заметили, что из-под припаркованного на обочине автомобиля выбивается пламя. Когда они приблизились к транспортному средству, в салоне ничего нельзя было разглядеть из-за дыма.

Инспектора разбили стекло водительской двери и увидели, что в салоне авто находится мужчина в бессознательном состоянии. Они вытащили мужчину, отнесли его на безопасное расстояние и принялись тушить возгорание. Позже на место прибыли спасатели.

Когда водитель пришел в себя, он рассказал о том, что устал за рулем решил вздремнуть. Запаха гари он не ощутил. Медики после осмотра назначили мужчине амбулаторное лечение.

В областной ГИБДД рекомендуют водителям проверять исправность своих автомобилей, а также в случае усталости советуют отдыхать в специально отведенных местах, близ гостиниц, кафе или людных площадок.

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