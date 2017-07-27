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Автомобильный Нижний Тагил

Движения трамвая №15 «Новая Кушва – ГГМ» с 31 июля будет временно отменено из-за ремонта на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

27 июля 2017, 21:30Добавить новость
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С понедельника, 31 июля, начнётся ремонт дороги на проспекте Ленина. В связи с этим движение трамвая №15 «Новая Кушва – ГГМ» будет отменено.

Ремонт планируется произвести в течение 2 недель. На протяжении этого срока движения трамвая №15 по маршруту «Новая Кушва – ГГМ» будет отменено.

В направлении от Новой Кушвы до ГГМ в будние дни будут отменены отправления в 21:02, 21:22, 22:29. В выходной день будут отменены отправления в 21:25 и 22:15.

В направлении от ГГМ до Новой Кушвы в будние дни отменяются отправления в 21:42, 22:03, 23:10, в выходные дни отправления в 22:03 и 22:53.

Так как ремонтные работы будут проходить в период с 22:00 до 05:00, то отменяются также и утренние дежурные поезда, проходящие через проспект Ленина.

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