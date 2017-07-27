Движения трамвая №15 «Новая Кушва – ГГМ» с 31 июля будет временно отменено из-за ремонта на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

Ремонт планируется произвести в течение 2 недель. На протяжении этого срока движения трамвая №15 по маршруту «Новая Кушва – ГГМ» будет отменено.



В направлении от Новой Кушвы до ГГМ в будние дни будут отменены отправления в 21:02, 21:22, 22:29. В выходной день будут отменены отправления в 21:25 и 22:15.



В направлении от ГГМ до Новой Кушвы в будние дни отменяются отправления в 21:42, 22:03, 23:10, в выходные дни отправления в 22:03 и 22:53.



Так как ремонтные работы будут проходить в период с 22:00 до 05:00, то отменяются также и утренние дежурные поезда, проходящие через проспект Ленина.