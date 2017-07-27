Работников транспорта в России заставят сдавать обязательный квалификационный экзамен

Минтранс начал работать над поправками в действующее законодательство. Изменения направлены на ужесточение контроля над работниками транспорта.

Как сообщает газета «Известия», изменения коснутся Трудового кодекса РФ. В него будут внесены поправки, которые обяжут транспортников проходить квалификационный экзамен. Отказ от прохождения аттестации станет поводом для увольнения. Подтвердить квалификацию будет разрешено только водителям с удостоверениями российского образца.





Данная мера направлена на снижение аварийности. Заметим, что подобная система существовала в СССР, тогда по результатам аттестации водителям присваивали классы, от этого зависел размер их оклада.





Нововведение активно поддержали и сами транспортники, которые заинтересованы в снижении количества ДТП.