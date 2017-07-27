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Автомобильный Нижний Тагил

Работников транспорта в России заставят сдавать обязательный квалификационный экзамен

27 июля 2017, 11:05Добавить новость
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Минтранс начал работать над поправками в действующее законодательство. Изменения направлены на ужесточение контроля над работниками транспорта.

Как сообщает газета «Известия», изменения коснутся Трудового кодекса РФ. В него будут внесены поправки, которые обяжут транспортников проходить квалификационный экзамен. Отказ от прохождения аттестации станет поводом для увольнения. Подтвердить квалификацию будет разрешено только водителям с удостоверениями российского образца.

Данная мера направлена на снижение аварийности. Заметим, что подобная система существовала в СССР, тогда по результатам аттестации водителям присваивали классы, от этого зависел размер их оклада.

Нововведение активно поддержали и сами транспортники, которые заинтересованы в снижении количества ДТП

 
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