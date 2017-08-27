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Автомобильный Нижний Тагил

Два летевших в «Кольцово» самолета с пассажирами экстренно сели в Перми из-за грозы в Екатеринбурге

27 августа 2017, 15:25Добавить новость
Екатеринбург,погода,экология,Аэропорт «Кольцово»,самолет,экстренная посадка,гроза,авиарейс
Аэропорт Екатеринбурга не смог принять два авиалайнера из-за сильной грозы. Самолеты совершили вынужденную посадку на запасном аэропорту Перми.

В пермском аэропорту вечером 26 августа экстренно приземлились 2 самолета «Уральских авиалиний», которые летели в Екатеринбург. Один направлялся в «Кольцово» из Тбилиси, второй – из Санкт-Петербурга.

 

Принять лайнеры в Екатеринбурге аэропорт не смог из-за сильной грозы. После того, как погода нормализовалась, рейсы были продолжены. Пассажиры добрались до места назначения с опозданием в 3-4 часа, пишет Комсомольская Правда.

 

 
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