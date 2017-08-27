Два летевших в «Кольцово» самолета с пассажирами экстренно сели в Перми из-за грозы в Екатеринбурге

В пермском аэропорту вечером 26 августа экстренно приземлились 2 самолета «Уральских авиалиний», которые летели в Екатеринбург. Один направлялся в «Кольцово» из Тбилиси, второй – из Санкт-Петербурга.

Принять лайнеры в Екатеринбурге аэропорт не смог из-за сильной грозы. После того, как погода нормализовалась, рейсы были продолжены. Пассажиры добрались до места назначения с опозданием в 3-4 часа, пишет Комсомольская Правда.