Движение трамвая № 10 будет приостановлено в Нижнем Тагиле 28 и 29 сентября

В Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы на трамвайных путях. На этот раз будет приостановлено движение по маршруту № 10 на Вагонке.
По сообщению от пресс-службы администрации Нижнего Тагила, на Вагонке ожидается прекращение движения трамвая № 10 с 22 часов 28 сентября до 4 часов утра 29 сентября.
Будет приостановлено трамвайное движение на перекрестке улиц Зари и Ильича.
Маршрут трамвая № 10 прекратит свою работу на время проведения ремонта на контактной сети. Напомним, в июле 2017 года завершился ремонт трамвайных путей по улице Металлургов на Тагилстрое.