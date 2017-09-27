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Автомобильный Нижний Тагил

Движение трамвая № 10 будет приостановлено в Нижнем Тагиле 28 и 29 сентября

27 сентября 2017, 20:30Добавить новость
Нижний Тагил,транспорт,трамвай,Вагонка,Дзержинский район,дорога,ремонт
В Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы на трамвайных путях. На этот раз будет приостановлено движение по маршруту № 10 на Вагонке.

По сообщению от пресс-службы администрации Нижнего Тагила, на Вагонке ожидается прекращение движения трамвая № 10 с 22 часов 28 сентября до 4 часов утра 29 сентября.

Будет приостановлено трамвайное движение на перекрестке улиц Зари и Ильича.

 

Маршрут трамвая № 10 прекратит свою работу на время проведения ремонта на контактной сети. Напомним, в июле 2017 года завершился ремонт трамвайных путей по улице Металлургов на Тагилстрое

 
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Расписание движения трамваев

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