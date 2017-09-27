Движение трамвая № 10 будет приостановлено в Нижнем Тагиле 28 и 29 сентября

По сообщению от пресс-службы администрации Нижнего Тагила, на Вагонке ожидается прекращение движения трамвая № 10 с 22 часов 28 сентября до 4 часов утра 29 сентября.



Будет приостановлено трамвайное движение на перекрестке улиц Зари и Ильича.

Маршрут трамвая № 10 прекратит свою работу на время проведения ремонта на контактной сети. Напомним, в июле 2017 года завершился ремонт трамвайных путей по улице Металлургов на Тагилстрое.