Российский «Аэрофлот» получил рейтинг «пять звезд» в престижной категории

25 сентября в Лос-Анджелесе прошло торжественное мероприятие, на котором российской авиакомпании «Аэрофлот» присудили высший рейтинг «Пять звезд».

«Пять звезд» российский авиаперевозчик получил по результатам рейтинга, проведенного на основе проверенных отзывов пассажиров.

Компания удостоилась высокого рейтинга в категории «Глобальная авиакомпания», которая является одной из престижных. Директор «Аэрофлота» отметил, что признание компании, как качественного авиаперевозчика, особенно ценно в данный период, когда отношения между США и Россией довольно напряжены.

Рейтинг был составлен Американской авиационной ассоциацией APEX, пишут «Новые Известия».