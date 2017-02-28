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Автомобильный Нижний Тагил

Подростки Нижнего Тагила предпочитают не рисковать жизнью, занимаясь зацепингом

28 февраля 2017, 15:30Добавить новость
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Зацепинг — это езда на крышах и сцепках вагонов поездов. В России мода на это экстремальное и опасное для жизни развлечение появилась среди подростков после 2011 года. О ситуации с зацепингом в Нижнем Тагиле рассказали недавно в местном линейном отделе МВД.

Статистика свидетельствует, что подростки Нижнего Тагила предпочитают не рисковать жизнью понапрасну. Например, в практике линейного отдела города за 2016 год зафиксирован всего один зацепер:

 

В нашей практике зацеперы существуют. В 2016 году у нас был один зацепер — учащийся, житель села Николо-Павловское. Он зацепился за вагон электропоезда и доехал до 365 километра, где на переезде был снят работниками железнодорожного транспорта. Сотрудники полиции доставили его к нам, в линейный отдел. С подростком провели профилактическую работу, -- рассказала старший инспектор ОПДН Ольга Алексеева.

 

Ещё один случай произошел несколько лет назад. В Нижней Туре 16-летний подросток запрыгнул в полувагон и ехал в нём два часа. На станции Кушва он был обнаружен работниками железной дороги. Подросток был испуган. Отмечается, что у него были психические отклонения.

 

В конце 2016 года Роскомнадзор приравнял зацепинг к одной из форм суицида и начал блокировать тематические группы в социальных сетях.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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