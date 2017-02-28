Подростки Нижнего Тагила предпочитают не рисковать жизнью, занимаясь зацепингом

Статистика свидетельствует, что подростки Нижнего Тагила предпочитают не рисковать жизнью понапрасну. Например, в практике линейного отдела города за 2016 год зафиксирован всего один зацепер:

В нашей практике зацеперы существуют. В 2016 году у нас был один зацепер — учащийся, житель села Николо-Павловское. Он зацепился за вагон электропоезда и доехал до 365 километра, где на переезде был снят работниками железнодорожного транспорта. Сотрудники полиции доставили его к нам, в линейный отдел. С подростком провели профилактическую работу, -- рассказала старший инспектор ОПДН Ольга Алексеева.

Ещё один случай произошел несколько лет назад. В Нижней Туре 16-летний подросток запрыгнул в полувагон и ехал в нём два часа. На станции Кушва он был обнаружен работниками железной дороги. Подросток был испуган. Отмечается, что у него были психические отклонения.

В конце 2016 года Роскомнадзор приравнял зацепинг к одной из форм суицида и начал блокировать тематические группы в социальных сетях.