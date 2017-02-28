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Автомобильный Нижний Тагил

Временные водительские права могут появиться в России для снижения количества ДТП

28 февраля 2017, 16:05Добавить новость
Россия,автовладельцы,водитель,езда,вождение,водительские права,закон
Союз автошкол РФ обратился к главе ГИБДД с просьбой об ужесточении требований к водителям, а для начинающих автомобилистов могут быть введены временные права с назначенным испытательным сроком, об этом сообщает газета «Известия». Законопроект предлагают ввести для новичков-автовладельцев. Если просьба Союза автошкол будет одобрена, для автомобилистов в ближайшее время жизнь может быть осложнена. 

Предложенная инициатива предусматривает введение 2-летнего испытательного срока после получения прав и наличие при езде на ТС медицинской справки. Такая мера обусловлена тем, что, по данным статистики, 80% ДТП совершаются именно из-за недостаточного профессионализма автомобилистов. 

В настоящее время медицинская справка необходима только при замене или получении прав. Сейчас предлагается возить ее всегда с собой. 

Против такой инициативы выступает глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, это вредные меры. Также он считает, что статистика против новичков-автовладельцев не является доказанной.
© TagilCity.ru
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