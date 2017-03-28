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Автомобильный Нижний Тагил

Дефекты на некачественно отремонтированных дорогах Нижнего Тагила должны быть устранены к 15 июня

28 марта 2017, 11:05Добавить новость
бюджет,дорога,нарушение,Нижний Тагил,проверка,ремонт дорог,транспорт
Выполнение гарантийных обязательств подрядчиков, производивших дорожные работы в Нижнем Тагиле, решался вчера в Администрации Нижнего Тагила.
«Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила в начале апреля подаёт претензии подрядчикам по гарантии на объекты, -- сообщил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Дорожные работы, находящиеся на гарантии, выполнялись тремя подрядными организациями:

  • ООО «Шалинское Строительное Управление»;
  • ООО СК «Дельта»;
  • АО «Свердловскавтодор».

 

Минувший год показал, что «Шалинское СУ» не стремится к выполнению гарантийных обязательств. Компания «Дельта» на данный момент является банкротом, в связи с чем не до конца понятно, каким образом планируется выполнение гарантий.

 

Выполнявшая часть ремонтов в 2013 году ООО «Дельта» - банкрот. К слову, объекты «Дельты» оказались самыми качественными и гарантийных ремонтов почти не требуют, -- отмечено в группе общественного движения «Тагил без ям».


«Свердловскавтодор» является действующим предприятием и с выполнением гарантийных обязательств затруднений не ожидается.

Глава города высказал опасения о вероятной затянутости судебных процессов.

 

Сергей Носов потребовал от «Службы заказчика» рассмотреть варианты проведения гарантийных ремонтов собственными силами с последующим выставлением счётов Шалинскому СУ, -- поясняется в группе общественного движения «Тагил без ям».


Все дефекты на гарантийных объектах должны быть устранены к 15 июня.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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