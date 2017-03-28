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Автомобильный Нижний Тагил

Какие дороги Нижнего Тагила нуждаются в ремонте? Специалисты оценят состояние тагильских дорог перед началом ремонтов

28 марта 2017, 18:05Добавить новость
В апреле пройдёт межсезонное обследование состояния дорог Нижнего Тагила.

Определение дефектов дорожных покрытий необходимо для понимания того, с чем город выйдет в строительный сезон. Процесс дефектовки дорог планируется завершить к 20 апреля.

 

Глава города дал поручение ремонтировать дороги карточным способом. Данный вариант подразумевает полное вырезание повреждённых участков, а не только заполнение ям асфальтом, -- рассказал редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

Карточный ремонт асфальтобетонного покрытия экономически и технологически выгоднее ямочного. В ходе такого ремонта полностью снимается повреждённое дорожное полотно, а затем целиком ремонтируется данный участок дороги.

 

В отличие от небольших заплаток на дорогах, после ямочного ремонта завершенные и готовые к эксплуатации «карты» долговечнее. Покрытие на дорогах может продержаться до 4-5 лет, -- утверждают специалисты.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Капий Калистратыч 28.03.2017 18:21:55 #
Какие дороги Нижнего Тагила нуждаются в ремонте?
                               ..........ВСЕ......
В отличие от небольших заплаток на дорогах, после ямочного ремонта завершенные и готовые к эксплуатации «карты» долговечнее....
Ага ,видим так называемую "долговечность" на Восточном шоссе от Трикотажки до Коксохима и не только там.
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