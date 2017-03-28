Общественники Нижнего Тагила потребовали у прокуратуры обязать администрацию города отремонтировать мост на пр. Мира (ФОТО)

Последнее комплексное обследование моста на пр. Мира проводилось в 2013 году. Уже тогда мост нуждался в ремонтно-восстановительных работах. В перечне необходимых работ тогда было 15 наименований, среди которых: демонтаж блока упора, обмазочная гидроизоляция, установка водоотводных лотков, заделка трещин, восстановление разрушенного бетона, демонтаж блока упора, обмазочная гидроизоляция, установка водоотводных лотков, заделка трещин, восстановление разрушенного бетона.



Весной 2016 года на состояние моста общественники ОД «Тагил без ям» обратили внимание администрации города. С тех пор по настоящее время, по данным председателя движения Никиты Чапурина, никаких ремонтно-восстановительных работ на мосту не проводилось.

На сегодняшний день никаких ремонтных работ на мосту не проводилось, обязанности по содержанию сооружения администрацией города не выполняются. Исходя из вышеизложенного, требую обязать администрацию города Нижний Тагил выполнить все необходимые работы по ремонту моста на проспекте Мира, -- говорится в заявлении председателя ОД «Тагил без ям» в прокуратуру.

Фотографии ОД «Тагил без ям».