Движение по маршруту №46 «ВМЗ–ул. Быкова – Кулинарное училище» изменено из-за ремонта дороги от улицы Фрунзе до улицы Быкова

С 22 июля изменено движение автобусного маршрута №46 «ВМЗ – ул. Быкова – Кулинарное училище». Новая схема движения теперь следующая: ул. М. Горького – ул. Черных – ул. Фрунзе – ул. Вогульская – ул. Ермака – ул. Жуковского – ул. Пархоменко – ул. Ленина - ул. Садовая.



Также изменения коснулись движения по маршрутам № 25, №33, №41, №4, №30, №37, №38. На время проведения ремонтных работ и закрытия участка дороги от ул. Мира, улицы Космонавтов, улицы Победы до ул. Быкова указанные маршрутные такси будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Мира, Восточный проезд, ул. Пархоменко, ул. Жуковского, ул. Ермака, ул. Красноармейская, ул. Вогульская, ул. Фрунзе.



Маршруты №20, №21 осуществляют движение по ул. Пархоменко - ул. Жуковского - ул. Ермака - ул. Красноармейская - ул. Вогульская - ул. Фрунзе.