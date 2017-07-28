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Автомобильный Нижний Тагил

Движение по маршруту №46 «ВМЗ–ул. Быкова – Кулинарное училище» изменено из-за ремонта дороги от улицы Фрунзе до улицы Быкова

28 июля 2017, 19:50Добавить новость
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На время ремонта участка дороги от улицы Фрунзе до улицы Быкова движение по маршруту №46 будет изменено.

С 22 июля изменено движение автобусного маршрута №46 «ВМЗ – ул. Быкова – Кулинарное училище». Новая схема движения теперь следующая: ул. М. Горького – ул. Черных – ул. Фрунзе – ул. Вогульская – ул. Ермака – ул. Жуковского – ул. Пархоменко – ул. Ленина - ул. Садовая.

Также изменения коснулись движения по маршрутам № 25, №33, №41, №4, №30, №37, №38. На время проведения ремонтных работ и закрытия участка дороги от ул. Мира, улицы Космонавтов, улицы Победы до ул. Быкова указанные маршрутные такси будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Мира, Восточный проезд, ул. Пархоменко, ул. Жуковского, ул. Ермака, ул. Красноармейская, ул. Вогульская, ул. Фрунзе.

Маршруты №20, №21 осуществляют движение по ул. Пархоменко - ул. Жуковского - ул. Ермака - ул. Красноармейская - ул. Вогульская - ул. Фрунзе.

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