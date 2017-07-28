Транспортная компания срывает перевозку пассажиров в посёлке Ольховка в пригороде Нижнего Тагила: мэр призвал предпринимателя А.Петрова к дисциплине

Тема жалоб пассажиров на работу автобусного маршрута №2, обслуживаемого транспортной компанией «Союз», была поднята на прошедшем 28 июля аппаратном совещании в Администрации Нижнего Тагила.



Недовольство работой перевозчика выразил лично мэр города.

У нас постоянные проблемы с общественным транспортом в Ольховке. Перевозчика - «Союз» - уже предупреждали. Сейчас много говорится о социальной ответственности, так давайте обратимся к товарищу Петрову - «что происходит?», «почему его компания срывает график перевозки жителей»? Это неправильно, и мы вынуждены будем принимать меры, в соответствии с контрактом. Должна быть дисциплина. Если не хотят работать - никто не заставляет, -- подчеркнул Сергей Носов на совещании.