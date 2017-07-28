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Автомобильный Нижний Тагил

Транспортная компания срывает перевозку пассажиров в посёлке Ольховка в пригороде Нижнего Тагила: мэр призвал предпринимателя А.Петрова к дисциплине

28 июля 2017, 18:20Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,транспорт,общественный транспорт,Ольховка,автобус,бизнес,транспортная компания,Носов
Общественный транспорт до пригородного посёлка Ольховка под Нижним Тагилом ходит с серьёзными перебоями.

Тема жалоб пассажиров на работу автобусного маршрута №2, обслуживаемого транспортной компанией «Союз», была поднята на прошедшем 28 июля аппаратном совещании в Администрации Нижнего Тагила.

Недовольство работой перевозчика выразил лично мэр города. 

 

У нас постоянные проблемы с общественным транспортом в Ольховке. Перевозчика - «Союз» - уже предупреждали. Сейчас много говорится о социальной ответственности, так давайте обратимся к товарищу Петрову - «что происходит?», «почему его компания срывает график перевозки жителей»? Это неправильно, и мы вынуждены будем принимать меры, в соответствии с контрактом. Должна быть дисциплина. Если не хотят работать - никто не заставляет, -- подчеркнул Сергей Носов на совещании. 


Отметим, что предприниматель Александр Петров, согласно данным системы «СПАРК», официально является владельцем компании ООО «Автолюкс», ранее обладал долями в фирмах: НТФППО «Союз», «Термолюкс-НТ», «Элит-Сервис», «Уралсиб-НТ», «Стройсити».

 

администрация,Нижний Тагил,транспорт,общественный транспорт,Ольховка,автобус,бизнес,транспортная компания,Носов

Скриншот системы «СПАРК», 28 июля, 2017 г.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Матвей Лукич 28.07.2017 18:23:31 #
Опять ущемляют эффективного гоп-стоп менеджера.
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