Водитель Яндекс.Такси в Екатеринбурге без причины разбил стекло на автомойке и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

В Екатеринбурге Яндекс.Такси вновь оказалось замешано в неприятном инциденте.

На этот раз на камеры видеонаблюдения попал водитель машины, который после того, как помыл ее, разбил стекло на автомойке.





Как пишет Е1, сотрудники автомойки пояснили, что ранее мужчину не видели, претензий по качеству обслуживания он им не высказывал. Стекло было разбито без каких-либо причин. После этого водитель скрылся, его личность установить самостоятельно не удалось.





Потерпевшие обратились с заявлением в полицию и связались с представителями Яндекс.Такси. Сейчас ведется разбирательство.







Видео: Е1