Автомобилисты в России стали чаще подделывать номерные знаки

Водитель «Форда» узнал, что в Москве ездит машина с его номерами. Москвич выяснил это, получив пачку штрафов за нарушение ПДД, которые он не совершал.

Как пишут «Известия», в ГИБДД подтвердили данный факт и пояснили, что число подобных инцидентов по стране растет. Автовладельцы подделывают номера, чтобы избежать штрафов за нарушения, фиксируемые дорожными камерами.





Всего мне пришло 11 штрафов — все за превышение скорости, -- рассказал Михаил Кузнецов, потерпевший.



Как выяснилось, его номерами пользуется водитель-лихач на автомобиле «Порш».





Владельцам машин, обнаружившим двойника на дорогах, нужно сразу обращаться в региональное Управление собственной безопасности МВД РФ.





Далее пострадавший должен написать заявление на имя начальника ГИБДД региона и обжаловать постановление о штрафах.



