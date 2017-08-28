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Автомобильный Нижний Тагил

Автомобилисты в России стали чаще подделывать номерные знаки

28 августа 2017, 13:00Добавить новость
ГИБДД,Россия,ПДД,Москва,закон,нарушение,номера,подделка

Водитель «Форда» узнал, что в Москве ездит машина с его номерами. Москвич выяснил это, получив пачку штрафов за нарушение ПДД, которые он не совершал.

Как пишут «Известия», в ГИБДД подтвердили данный факт и пояснили, что число подобных инцидентов по стране растет. Автовладельцы подделывают номера, чтобы избежать штрафов за нарушения, фиксируемые дорожными камерами.

Всего мне пришло 11 штрафов — все за превышение скорости, -- рассказал Михаил Кузнецов, потерпевший.


Как выяснилось, его номерами пользуется водитель-лихач на автомобиле «Порш».

Владельцам машин, обнаружившим двойника на дорогах, нужно сразу обращаться в региональное Управление собственной безопасности МВД РФ.

Далее пострадавший должен написать заявление на имя начальника ГИБДД региона и обжаловать постановление о штрафах.

Заметим, что подделка номеров – уголовное преступление. Закон предусматривает наказание по данной статье до 2-х лет лишения свободы. 
 
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