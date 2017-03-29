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Автомобильный Нижний Тагил

19-летний автоугонщик задержан в Нижнем Тагиле

29 марта 2017, 08:40Добавить новость
авто,город,кража,полиция,Свердловская область,транспорт,уголовное дело,Чащино,угон
В Нижнем Тагиле был задержан подозреваемый в угоне УАЗа 19-летний безработный житель города.

Заявление о краже автомобиля поступило от 30-летнего жителя села Чащино. Ранним утром он обнаружил, что его отечественный внедорожник был угнан от частного дома. У автомобиля, рассказал он сотрудникам полиции, есть специфические особенности – сломан замок зажигания, а провода скручены. Ущерб был оценён в 350 тысяч рублей.

Подозреваемого удалось задержать спустя три дня. Оказалось, что в ночь угона он находился в соседнем доме на пьяной посиделке. Посреди застолья он решил отправиться обратно в Нижний Тагил. Для этого он пролез в салон чужого автомобиля и запустил двигатель.

Сейчас подозреваемому грозит до 5-ти лет тюрьмы. Он уже дал признательные показания, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.

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