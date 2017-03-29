Женщина продержала малолетнего ребёнка в автомобиле семь часов подряд в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В столице Урала спящая женщина семь часов подряд находилась в машине вместе со своим маленьким ребенком, чтобы автомобиль не увез эвакуатор.
Это происходило на улице Агрономическая 26 марта. Нетрезвый глава семейства был задержан сотрудниками полиции. А тем временем женщина села на место своего мужа, оставила ребёнка в кресле на заднем сиденье и уснула.
Они не обращали внимания на кружащих вокруг иномарки с челябинскими номерами сотрудников ГАИ. Известно, что делом заинтересовались также и органы по делам несовершеннолетних, передает РЕН.
Видео: 66.ru