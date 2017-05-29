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Автомобильный Нижний Тагил

18 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения рейда «Стоп-контроль» (ФОТО)

29 мая 2017, 14:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в очередной раз прошли профилактические мероприятия рейда ОГИБДД «Стоп-контроль».

26 и 27 мая в Нижнем Тагиле проходил рейд «Стоп-контроль» по выявлению фактов нарушения правил дорожного движения. Мероприятия были направлены на предупреждение ДТП по вине водителей, находившихся в нетрезвом виде, а также автовладельцев, не имеющих прав на управление транспортными средствами.

С 17 до 21 часа 26 мая было выявлено два нарушения ПДД. В обоих случаях владельцы ТС не имели водительских прав. Пьяных водителей на дорогах города не было обнаружено. В рейдовом мероприятии был задействован 51 сотрудник ГИБДД.

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27 мая профилактические мероприятия «Стоп-контроль» проводились с 20 часов до двух часов ночи. В них были задействованы 54 сотрудника ГИБДД.

Были выявлены 16 фактов нарушения ПДД, 10 из которых  – управление ТС без водительских прав, шесть - управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: Отделение ОГИБДД Нижнего Тагила

По всем выявленным нарушениям ПДД составлены административные протоколы, сообщает отделение ГИБДД Нижнего Тагила. 

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