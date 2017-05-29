Асфальт ползёт по швам в Нижнем Тагиле из-за нарушений технологии при укладке (ФОТО)

У нас как делается, в один день одну полосу уложили, на следующий день вторую, а через неделю третью. При укладке смежной полосы кромку не прогревают, поэтому асфальт между собой не сплавляется. В будущем шов расходится, нарушается герметичность, и туда попадает вода. В осенней, зимний и весенний периоды асфальт разрывает, -- рассказал председатель ОД «Тагил без ям».

Как добиться того, чтобы этого не происходило? Как пояснил Никита Чапурин, ещё в 1995 году департамент строительства «Мостстройлицензия» составил инструкцию по ремонту и строительству дорог. Помимо всего прочего в ней описана и технология укладки асфальта на стыке полос:

В этой инструкции чётко написано, как нужно делать дороги. В том числе чтобы избежать проблем с продольным швом. Если температура ранее уложенной смежной полосы ниже требуемой, её край на ширину до 150 миллиметров следует прогреть с помощью линейки-разогревателя, использующей тепловую энергию инфракрасного излучения. Линейка-разогреватель позволяет разогревать асфальтобетон слоем 30-40 миллиметров за 2-3 минуты до температуры 80-100 С°. По консистенции край станет как недавно уложенный асфальт. Соответственно, он сплавится с новым слоем, -- процитировал пункт 2.24 инструкции Никита Чапурин.

Асфальт на дорогу кладут в два слоя. Ещё одним важным моментом является то, что швы верхнего и нижнего слоя должны быть смещены на 100-200 миллиметров вправо или влево относительно друг друга. Это нужно для того, чтобы одновременно не разорвало оба шва. Как пояснил общественник, для реализации этого требования необходимо просто перенастроить оборудование.

О проблеме разгерметизации швов Никита Чапурин говорит на протяжении последних 5 лет. Однако, по информации общественника, дорожные организации продолжают работать по-старому:

В этом году ситуация повторяется. Садоводов проезд — там асфальт кладут полосами, а не на всю ширину проезжей части. И кромку асфальта там снова не греют. Наши строители технологию не соблюдают и продолжают её нарушать. Сегодня я им всем разошлю эти инструкции, в том числе в службу заказчика и службу городского хозяйства, чтобы они приняли её к исполнению, - поделился планами общественник.

По просьбе журналиста TagilCity.ru применяемую в Нижнем Тагиле технологию соединения полос асфальта описал имеющий большой опыт в ремонте городских дорог начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов:

Если временной промежуток большой, то при укладке второй полосы асфальт стыкуем ровно. При этом катком надо заходить с холодной полосы на горячую, и хорошо проливать стык битумом или эмульсией. Край холодной полосы нагревается прогревателем швов, есть у нас такое приспособление, либо он подогревается от горячей полосы. Укладываемый асфальт имеет температуру от 120 до 90 градусов. Остывая, он отдаёт тепло, в том числе и холодной полосе. В теплую погоду стык хорошо прогревается от горячего асфальта, -- рассказал он.

При этом всегда, как пояснил дорожник, если кладётся два слоя асфальта, швы верхнего и нижнего слоёв смещаются относительно друг друга.

В начале года мэр Сергей Носов подписал постановление об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог в Нижнем Тагиле. Сейчас «Тагил без ям» занимается подготовкой правовой базы, которая позволит влиять на дорожников. Для этого вышеуказанную инструкцию необходимо утвердить административными актами.