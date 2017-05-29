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Автомобильный Нижний Тагил

Несовершеннолетний угонщик автомобиля задержан в Тавде

29 мая 2017, 11:00Добавить новость
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Несовершеннолетнего угонщика автомобиля задержали полицейские в Тавде.

Рано утром в дежурную часть обратился житель Тавды, который сообщил, что у него угнали автомобиль марки «Лада Калина».

Установлено, что неизвестные проникли в гараж около частного дома. В нем находился автомобиль с ключами в зажигании. Транспортное средство было угнано.

Через несколько часов машину обнаружили. Установлена была и личность угонщика. Его быстро задержали. Им оказался местный житель 2001 г.р. Он пояснил, что хотел похитить лом металла с территории частного дома, но увидел машину с ключами в зажигании и решил покататься.

Сейчас автомобиль возвращен владельцу, на малолетнего хулигана заведено уголовное дело, сообщает МВД Свердловской области

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