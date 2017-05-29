Новые трамваи вышли на маршруты Нижнего Тагила в паре (ФОТО)

Новые трамваи с низким полом в средней части салона запускаются в регулярную эксплуатацию по два вагона в сцепке.





Ранее трамваи работали в одиночном режиме, теперь же планируется запустить шесть 2-вагонных составов для маршрута №10.





Это позволит вывести из эксплуатации изношенные усть-катавские вагоны. Нижний Тагил - первый и, возможно, единственный город в России, который будет эксплуатировать вагоны 71-407 в сцепке, -- сообщили редакции TagilCity.ru в проекте общественной организации «Тагильчане за трамвай».

Такой вариант работы сделает возможным уменьшение числа работающих на линии водителей, но при этом сможет повысить пропускную способность линии.