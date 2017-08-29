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Автомобильный Нижний Тагил

342 287 рублей заплатят коммунальщики Екатеринбурга за разбитый автомобиль

29 августа 2017, 23:05Добавить новость
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Коммунальные службы Екатеринбурга выплатят жительнице города 342 287 рублей за разбитый автомобиль. Женщина повредила машину о неисправный канализационный люк и решила взыскать с коммунальщиков компенсацию материального ущерба.

В апреле 2016 года жительница Екатеринбурга на своём автомобиле наехала на канализационный люк. Плохо закреплённая крышка подпрыгнула и повредила у машины бампер и другие детали. Стоимость ремонта оценили в 312 534 рубля.

Женщина подала на коммунальные службы в суд. Коммунальщики свою вину не признали, заявив, что владелица автомобиля сама виновата в произошедшем, так как двигалась с небезопасной скоростью. Суд частично удовлетворил требования истицы и взыскал в её пользу 197 057 рублей.

Данная сумма не устроила хозяйку машины, и она обжаловала решение районного суда в Свердловском областном суде. Рассмотрев все материалы дела, апелляционный суд взыскал в пользу истицы 342 287 рублей, передаёт Ura.ru.

Взысканная сумма покроет стоимость ремонта автомобиля. В компенсации морального вреда суд отказал, сославшись на то, что отсутствуют доказательства причинения вреда жизни или здоровью хозяйке автомобиля.

 

 

 
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