342 287 рублей заплатят коммунальщики Екатеринбурга за разбитый автомобиль

В апреле 2016 года жительница Екатеринбурга на своём автомобиле наехала на канализационный люк. Плохо закреплённая крышка подпрыгнула и повредила у машины бампер и другие детали. Стоимость ремонта оценили в 312 534 рубля.



Женщина подала на коммунальные службы в суд. Коммунальщики свою вину не признали, заявив, что владелица автомобиля сама виновата в произошедшем, так как двигалась с небезопасной скоростью. Суд частично удовлетворил требования истицы и взыскал в её пользу 197 057 рублей.



Данная сумма не устроила хозяйку машины, и она обжаловала решение районного суда в Свердловском областном суде. Рассмотрев все материалы дела, апелляционный суд взыскал в пользу истицы 342 287 рублей, передаёт Ura.ru.



Взысканная сумма покроет стоимость ремонта автомобиля. В компенсации морального вреда суд отказал, сославшись на то, что отсутствуют доказательства причинения вреда жизни или здоровью хозяйке автомобиля.