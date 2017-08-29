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Автомобильный Нижний Тагил

6 нетрезвых водителей были задержаны за 6 часов рейда в Нижнем Тагиле

29 августа 2017, 06:30Добавить новость
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На дорогах Нижнего Тагила в минувшие выходные состоялся очередной профилактический рейд «Стоп-контроль». Мероприятие было направлено на установление нетрезвых водителей и граждан за рулём без водительских документов. О результатах рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Пятичасовой рейд стартовал с 20:00 часов 25 августа. За это время на самых аварийных улицах дежурили 13 дополнительных нарядов ДПС. Всего службу по несению порядка на дорогах выполняли 37 инспекторов.

Во время контроля безопасности движения были выявлены 6 нетрезвых водителей. Ещё пятеро не имели при себе документов, подтверждающих их право на вождение автомобиля.

 
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