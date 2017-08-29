6 нетрезвых водителей были задержаны за 6 часов рейда в Нижнем Тагиле

Пятичасовой рейд стартовал с 20:00 часов 25 августа. За это время на самых аварийных улицах дежурили 13 дополнительных нарядов ДПС. Всего службу по несению порядка на дорогах выполняли 37 инспекторов.



Во время контроля безопасности движения были выявлены 6 нетрезвых водителей. Ещё пятеро не имели при себе документов, подтверждающих их право на вождение автомобиля.