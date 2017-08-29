Екатеринбуржец на иномарке столкнулся с экипажем вневедомственной охраны (ФОТО)

Авария случилась близ концерна «Калина». Водитель за рулём Kia Ceed рассказал, что ехал в левом ряду, но, увидев позади приближающийся служебный автомобиль, перестроился вправо. Экипаж на ВАЗ-2114 опередил екатеринбуржца, но затем у перекрёстка силовики резко перестроились на правую сторону.



Участники аварии были вынуждены долгое время стоять в ожидании ГИБДД. В какой-то момент сотрудники Росгвардии предложили екатеринбуржцу разъехаться, поскольку всё равно его признают виновным в ДТП.

Фото: E1.ru



В Росгвардии дали официальный комментарий по этому поводу. В ведомстве отметили, что перед столкновением екатеринбуржец на иномарке не пропустил служебный автомобиль, когда тот совершал обгон и поворот с включенными сигналами. По данному факту проводится проверка, пишет E1.ru.





