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Автомобильный Нижний Тагил

Екатеринбуржец на иномарке столкнулся с экипажем вневедомственной охраны (ФОТО)

29 августа 2017, 09:00Добавить новость
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В минувшее воскресенье, 28 августа, в Екатеринбурге произошло ДТП с участием служебной машины вневедомственной охраны.

Авария случилась близ концерна «Калина». Водитель за рулём Kia Ceed рассказал, что ехал в левом ряду, но, увидев позади приближающийся служебный автомобиль, перестроился вправо. Экипаж на ВАЗ-2114 опередил екатеринбуржца, но затем у перекрёстка силовики резко перестроились на правую сторону.

Участники аварии были вынуждены долгое время стоять в ожидании ГИБДД. В какой-то момент сотрудники Росгвардии предложили екатеринбуржцу разъехаться, поскольку всё равно его признают виновным в ДТП.

 

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Фото: E1.ru


В Росгвардии дали официальный комментарий по этому поводу. В ведомстве отметили, что перед столкновением екатеринбуржец на иномарке не пропустил служебный автомобиль, когда тот совершал обгон и поворот с включенными сигналами. По данному факту проводится проверка, пишет E1.ru.


 
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