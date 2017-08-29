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Автомобильный Нижний Тагил

Мэрия Екатеринбурга подала в суд на ФАС из-за зелёных автобусов

29 августа 2017, 22:40Добавить новость
город,Екатеринбург,проверка,Свердловская область,транспорт,чиновники,ФАС,автобус
Федеральная антимонопольная служба начнёт проверку мэрии Екатеринбурга из-за контрактов на маршруты общественного транспорта. Мэрия, в свою очередь, подала судебный иск на решение службы.

Власти Екатеринбурга запланировали масштабное обновление транспортной системы города. В рамках изменений планируется оптимизировать движение городских автобусов и обновить парк техники.

Комитет по транспорту объявил конкурс на новые городские маршруты. Одним из условий контракта стал обязательный зелёный цвет автобусов. Власти обосновали подобный выбор тем, что город готовится к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 2018 году.

Коммерческие перевозчики посчитали, что подобные условия недопустимы и обратились в ФАС по Свердловской области. Служба приняла сторону перевозчиков и обязала мэрию убрать требования к цвету автобусов из контрактов. Власти города подали судебный иск, чтобы оспорить решение антимонольной службы.

29 августа руководитель ФАС по Свердловской области заявил, что в отношении мэрии Екатеринбурга готовится административное производство за отказ выполнять предписания о изменений условий контрактов. Как сообщает ЕТВ, контракты по причине конфликта властей города, перевозчиков и ФАС не разыгрываются.

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