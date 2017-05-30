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Автомобильный Нижний Тагил

Плиты вместо асфальта были уложены на месте перекопа по проспекту Вагоностроителей в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 мая 2017, 13:10Добавить новость
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Осенью 2016 года для замены трубопровода был перекопан проспект Вагоностроителей в районе его пересечения с улицей Орджоникидзе в Нижнем Тагиле.
Покрытие на половине проезжей части потом было восстановлено нормальным образом. А вторую половину почему-то закрыли железобетонными плитами. Уже к настоящему времени на стыке плит и асфальтового покрытия образовались ямы. Дальше, понятное дело, будет только хуже, -- считает тагильчанин Дмитрий.

 

Тагильчане задаются вопросом: когда будут восстанавливать дорогу после перекопов.

 

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Безусловно, эта мера была временной. К сожалению, «Горэнерго» еще не провели конкурс на определение подрядчика на восстановление своих перекопов, и поэтому неизвестны сроки восстановления покрытия на этом участке, -- сообщили в общественном движении «Тагил без ям».

 

Специалисты МУП «Горэнерго» сообщили о запланированном полном восстановление этого участка дороги.

 

Дорожное покрытие обязательно будет восстановлено полностью. Точные даты проведения работ пока не известны, -- подтвердили в МУП «Горэнерго».

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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