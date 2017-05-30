Плиты вместо асфальта были уложены на месте перекопа по проспекту Вагоностроителей в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Тагильчане задаются вопросом: когда будут восстанавливать дорогу после перекопов.

Безусловно, эта мера была временной. К сожалению, «Горэнерго» еще не провели конкурс на определение подрядчика на восстановление своих перекопов, и поэтому неизвестны сроки восстановления покрытия на этом участке, -- сообщили в общественном движении «Тагил без ям».